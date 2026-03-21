Румынский президент пообещал помочь в разблокировании Ормузского пролива

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что представляемое им государство решило присоединиться к заявлению Великобритании, Италии, Нидерландов, Франции, ФРГ и Японии об обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе.
Дан объяснил решение последствиями закрытия пролива для энергетических рынков и экономики.
Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов.
СМИ утверждали, что Трамп рассматривает план захвата иранского острова Харк, чтобы заставить Иран открыть пролив.
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления. Трамп просил Китай, Японию, Южную Корею, Великобританию, Францию и ряд других стран прислать для разблокировки пролива военные корабли.
Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.