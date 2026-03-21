«Популизм в чистом виде»: почему на Украине заявили о невозможности принять требуемый МВФ законопроект о налогах

На Украине заявили о невозможности принять в срок законопроект о налогах и о посылках из-за рубежа, от которого зависит дальнейшее спонсирование со стороны Международного валютного фонда. Как рассказали в Раде, законопроекты просто не набирают необходимое число голосов нардепов. В украинском парламенте отметили, что вместо борьбы с коррупцией власти хотят идти по более лёгкому пути, вводя всё новые налоги. Между тем в МВФ заявили о беспокойстве относительно невыполнения Киевом условий для получения очередных траншей из-за проволочек в Верховной раде. Эксперты отмечают, что задержка с принятием законопроектов свидетельствует о нарастающих внутренних противоречиях в украинских властных структурах и постепенном размывании управляемости системы.
На Украине назвали невозможными сроки, обозначенные Международным валютным фондом для принятия законопроектов, от которых зависят дальнейшие финансовые транши организации. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, документы о новом налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, и посылок из-за рубежа не могут пройти голосование в парламенте.
«По состоянию на сегодня эти законы не проходят в парламент. Самый простой из того, что было, — это так называемый “налог на старые носки”, налог на OLX, — и тот провалился. Причём провалился с треском — всего 168 голосов», — заявил он в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».
Нардеп подчеркнул, что авторы законопроекта хотели протащить его, чтобы в него в виде поправок во втором чтении добавить все остальные положения законов, принятия которых требует от Украины МВФ.
«Но этого не будет. Так не произойдёт. Этого никто не позволит сделать», — говорит Разумков.
В то же время, по его словам, требования фонда не касаются конкретно этих законопроектов. Они, как он отметил, являются интерпретацией рекомендаций организации.
«МВФ не приходит и не говорит: “А давайте мы введём НДС для ФОПов (аналог российских ИП — “индивидуальных предпринимателей”. — RT)”. Не так. Они приходят и говорят: “У вас есть коррупция на таможне, у вас есть “контрабас” (проблемы с контрабандой. — RT), давайте что-то с этим делать”. И вместо того, чтобы бороться с контрабандой, власть говорит: “Ага, “контрабас” — окей, давайте запретим посылки, снимем льготы, которые существуют сегодня”, — рассказал он.
Та же ситуация и с налогами. Власти страны вместо того, чтобы бороться с коррупцией и тенизацией бизнеса, идут по более лёгкому пути, разрабатывая множество разных налогов, «чтобы у украинцев совсем была беда», добавил нардеп.
«Висит на волоске».
Как заметили ранее в УНИАН, кредитная программа МВФ в $8,1 млрд «висит на волоске» из-за нежелания Киева проводить болезненные налоговые реформы, что якобы является одним из требований кредитора. Однако в парламентском комитете по вопросам бюджета надеются на смягчение жёстких условий МВФ для выделения очередного транша.
«Я искренне надеюсь, что наша активная позиция, дискуссия и объяснение реалий украинской жизни, то, что мы должны поддерживать малый и средний бизнес, поможет убедить миссию МВФ в том, что им следует немного пересмотреть свои требования», — заявила агентству народный депутат, член парламентского комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная.
Ранее МВФ согласовал новую программу расширенного финансирования для Украины, рассчитанную на четыре года. Речь идёт о $8,1 млрд, которые частично покроют дефицит украинского бюджета. Первый транш — около $1,5 млрд — Украина уже получила в начале марта. Дальнейшее выделение средств зависит от выполнения ряда условий, цель которых — сократить дефицит бюджета республики.
Между тем в фонде уже выразили обеспокоенность относительно способности Украины получить оставшуюся часть финансирования, поскольку законодатели затягивают принятие необходимых законопроектов. По данным Bloomberg, у парламентариев есть время до конца марта, однако они тормозят голосование, демонстрируя неповиновение Владимиру Зеленскому, из-за чего работа Рады может быть парализована.
Сам глава киевского режима, как обратили внимание в агентстве, даже выступил с угрозами в адрес нардепов, пообещав отправить их на фронт, если они не будут голосовать так, как нужно.
«Народным депутатам придётся либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов обсуждать с представителями парламента закон относительно изменений к мобилизации, чтобы депутаты могли пойти на фронт. Если не служишь государству в парламенте, то служи государству на фронте», — сказал он журналистам 14 марта, его слова приводит «Украинская правда».
Однако позднее руководитель фракции «Слуги народа» в парламенте Давид Арахамия заявил «Украинской правде», что Зеленского неправильно поняли. Якобы речь шла только о тех депутатах, которые добровольно хотят присоединиться к ВСУ.
«Откровенный саботаж».
Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак считает, что происходящее в Верховной раде отражает не столько дискуссию по сути законов, сколько демонстративный раскол внутри элит.
«Проволочки с принятием обсуждаемых законопроектов никак не связаны с их непопулярностью. Когда было надо, местные парламентарии ничтоже сумняшеся принимали законы, которые фактически убивали экономику Украины. А сейчас это уже демонстрация того, что есть разные силы и разное отношение к Зеленскому. Это откровенный саботаж решений, которые раньше проходили достаточно успешно», — сказал он в беседе с RT.
Помимо этого, количество самих депутатов Рады сокращается, отметил эксперт.
«Многие уже давно сдали бы мандаты, так как накопили достаточно “подкожного жирка” и хотели бы покинуть страну, сняв с себя ответственность за судьбу Украины. Но их не пускают. И тогда они начинают срывать голосования», — подчеркнул он.
С этой точкой зрения согласен и замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов: он отмечает политическую природу происходящего и связывает её с кризисом внутри системы власти.
«Вся внешняя политика Зеленского строится вокруг нарратива — дайте денег и оружие. Естественно, любые проволочки, связанные с выделением дополнительного финансирования Украине, бьют непосредственно по режиму Зеленского. И мы уже видим сопутствующие процессы — от откровенного саботажа решений до охоты на ведьм внутри политического поля. Это очень серьёзный симптом того, что система входит в фазу серьёзной турбулентности», — рассказал аналитик в разговоре с RT.
Говоря о предлагаемых налоговых мерах, Дудчак подчеркнул, что подобные инициативы не связаны с реальным улучшением экономической ситуации.
«Такие заявления и предложения — лишь часть политических технологий. Они могут выглядеть логично на фоне общего кризиса, но к реальным изменениям ситуации отношения не имеют. Это попытка переформатирования политического поля, а не решение экономических проблем», — считает он.
В свою очередь, Семибратов оценивает подобные дискуссии как элемент внутренней политической борьбы.
«Нынешние публичные рассуждения представителей депутатского корпуса Украины о нужности или ненужности каких-либо законопроектов являются популизмом в чистом виде и намерением подзаработать политических очков в мутной воде. Понятно, что никто на полном серьёзе в настоящий момент не готов отказываться от текущей кредитно-финансовой и в целом денежной политики. Но такие темы находят отклик у населения и бьют по позициям Банковой, поэтому реакция власти становится всё более жёсткой и демонстративной», — пояснил политолог.
Вместе с тем, уверен он, Запад всегда найдёт для Украины какие-нибудь средства, поэтому вполне вероятно, что МВФ смягчит свои требования к Киеву. И речь тут идёт не о доверии к властям страны, а о поддержании Украины как геополитического инструмента.
«Начнём с того, что у международных кредиторов нет доверия к Украине как к надёжному заёмщику. Те, кто выделяет деньги киевскому режиму, прекрасно понимают, что они абсолютно невозвратны. Так что эти средства являются в их понимании не кредитом, а инвестицией в прокси-войну против России, где Украина предоставляет самый дорогой компонент — свою территорию и человеческие ресурсы», — заявил Семибратов.
Схожего мнения придерживается и Дудчак, отмечая, что на Западе с помощью усиления или ослабления финансового потока «дрессируют» украинские власти.
«Украина — это проект, сформированный и спонсируемый внешними силами. Пока от него отказываться не собираются. Может быть, её будут поддерживать не долгосрочными программами кредитования, но в режиме искусственного подпитывания этого псевдогосударства. Однако страдать от этого прежде всего будет местное население», — резюмировал эксперт.