«Популизм в чистом виде»: почему на Украине заявили о невозможности принять требуемый МВФ законопроект о налогах

На Украине заявили о невозможности принять в срок законопроект о налогах и о посылках из-за рубежа, от которого зависит дальнейшее спонсирование со стороны Международного валютного фонда. Как рассказали в Раде, законопроекты просто не набирают необходимое число голосов нардепов. В украинском парламенте отметили, что вместо борьбы с коррупцией власти хотят идти по более лёгкому пути, вводя всё новые налоги. Между тем в МВФ заявили о беспокойстве относительно невыполнения Киевом условий для получения очередных траншей из-за проволочек в Верховной раде. Эксперты отмечают, что задержка с принятием законопроектов свидетельствует о нарастающих внутренних противоречиях в украинских властных структурах и постепенном размывании управляемости системы.