Младший сержант Шумаков уничтожил в стрелковом бою до пяти солдат ВСУ

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Младший сержант Михаил Шумаков в стрелковом бою ликвидировал до пяти украинских штурмовиков, обороняя свою позицию, сообщили в Минобороны РФ.
«Младший сержант Михаил Шумаков в составе мотострелкового подразделения выполнял боевую задачу по удержанию важного стратегического рубежа. Украинские боевики, стремясь прорвать оборону, предприняли попытку атаковать позиций наших подразделений. Шумаков, действуя в обороне, своевременно обнаружил перемещение штурмовых групп ВСУ, удерживал свой сектор стрельбы и прицельным огнем уничтожил до пяти наступающих военнослужащих ВСУ», — сказано в сообщении.
Также в министерстве рассказали про рядового Алексея Короткова, который в составе группы штурмовиков захватил укрепленные позиции ВСУ в населенном пункте.
«Действуя в ближнем бою, Алексей Коротков из стрелкового оружия уничтожили двух военнослужащих ВСУ. Продвигаясь в условиях городской застройки, подразделение продолжило преследование отступающего противника. Затем, российские штурмовики зачистили позиции ВСУ, перегруппировались и заняли оборону, в готовности отражать контратаки», — рассказали в ведомстве.