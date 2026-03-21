Трамп: США не нуждаются в судоходстве через Ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не нуждаются в судоходстве через Ормузский пролив, заниматься обеспечением его безопасности должны страны, зависящие от поставок энергоресурсов через него. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Мы не используем пролив, нам он не нужен, он нужен Европе, [Южной] Корее, Японии, Китаю и многим другим. Так что им придется немного поучаствовать в этом (обеспечении безопасности судоходства — прим. ТАСС)», — сказал президент журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Флорида.