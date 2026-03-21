В Венгрии консервативные силы проведут форум под лозунгом «Вперед к победе!»

БУДАПЕШТ, 21 марта. /ТАСС/. Международная Конференция консервативных политических действий (CPAC) состоится в Будапеште с участием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По традиции он представит на форуме свой план защиты правоконсервативных ценностей и борьбы за власть в Европе.
На конференцию приедут главы ряда государств и правительств, депутаты Европарламента, американские законодатели, лидеры консервативных партий. В частности, будут присутствовать президент Аргентины Хавьер Милей и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В целом ожидается прибытие более 660 иностранных гостей из 51 страны, 45 из них выступят с трибуны форума.
Как сообщил один из его организаторов — директор будапештского Центра защиты фундаментальных прав Миклош Санто, в субботу станут известны имена еще некоторых важных гостей. В связи с этим в Будапеште не исключают прибытия вице-президента США Джей Ди Вэнса. Ожидается, что, как и в прошлом году, к участникам встречи обратится с приветствием по видеосвязи президент США Дональд Трамп.
На этот раз конференция привлекает повышенное внимание, поскольку проводится в преддверии парламентских выборов в Венгрии, назначенных на 12 апреля. Сбор в Будапеште правоконсервативных лидеров всего мира будет расцениваться как выражение поддержки Орбану и возглавляемой им правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». Она ведет ожесточенную предвыборную борьбу с оппозиционной партией «Тиса», на которую делает ставку руководство Евросоюза.
Санто считает, что участников форума объединяет не только общность взглядов, но и здравый смысл, поскольку они выступают в поддержку традиционных морально-этических ценностей и национальных интересов своих стран. При этом они говорят «нет» таким пунктам международной леволиберальной повестки, как миграция и трансгендерная идеология.
Конференция консервативных политических действий пройдет в Будапеште под лозунгом «Вперед к победе!» — сообщил в интервью телеканалу М1 руководитель Центра защиты фундаментальных прав.