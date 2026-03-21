Третью мировую войну будет трудно предотвратить, считает Вучич

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич считает, что третью мировую войну будет трудно предотвратить, так как она, вероятно, уже началась.

Источник: AP 2024

«Будет сложно предотвратить третью мировую войну. Возможно, она уже началась — просто мы пока не говорим об этом официально», — заявил Вучич в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.

Сербский лидер отметил, что борьба за нефть, газ, полезные ископаемые, редкие металлы и другое сырье уже давно началась.

«Если взглянуть на первую и вторую мировые войны, то можно понять, что изначально обе начались с региональных конфликтов. Лишь позже строились крупные военные и политические союзы, которые в конце концов сталкивались напрямую», — считает сербский президент.

Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
