Третью мировую войну будет трудно предотвратить, считает Вучич

«Будет сложно предотвратить третью мировую войну. Возможно, она уже началась — просто мы пока не говорим об этом официально», — заявил Вучич в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.
Сербский лидер отметил, что борьба за нефть, газ, полезные ископаемые, редкие металлы и другое сырье уже давно началась.
«Если взглянуть на первую и вторую мировые войны, то можно понять, что изначально обе начались с региональных конфликтов. Лишь позже строились крупные военные и политические союзы, которые в конце концов сталкивались напрямую», — считает сербский президент.
