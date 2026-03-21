«Не по блату, а по игре»: Карпин вызвал в сборную Мелкадзе и пять вратарей, но обошёлся без Миранчука с Захаряном

Валерий Карпин объявил итоговый состав сборной России на товарищеские матчи с Никарагуа и Мали. В мартовских сборах примет участие 31 футболист, в том числе сразу пять голкиперов. Трое из них — Максим Бориско, Антон Митрюшкин и Денис Адамов — могут дебютировать за национальную команду. Кроме того, впервые был вызван Георгий Мелкадзе, которого многие эксперты считают одним из лучших отечественных центральных нападающих. А вот приглашение полузащитника Максима Петрова, напротив, вызвало удивление.
Утверждение спарринг‑партнёров сборной России на первые товарищеские матчи в 2026 году оказалось задачей со звёздочкой. Чуть больше чем за месяц до международной паузы РФС анонсировал матчи с соперниками из Африки и Латинской Америки из топ‑100 рейтинга ФИФА. Однако если договориться о приезде Мали в Санкт‑Петербург чиновникам удалось довольно быстро, то желающих встретиться с россиянами в Краснодаре было гораздо меньше: с перерывом в неделю отказ поступил от федераций футбола Гондураса и Гватемалы, которые сослались на уже имеющиеся договорённости.
Спасать положение пришлось скромной команде Никарагуа с 131‑й позицией, главный тренер которой котирует россиян на уровне действующих чемпионов мира.
«Когда мы говорим о европейских командах, понимаем и принимаем как должное, что уровень, которого они достигли, высок, а для нас он максимальный. В предыдущие годы мы играли с Аргентиной, нынешними чемпионами мира. Так что это не первый раз, когда встречаемся с соперниками такого уровня. Однако наша ответственность всегда выше, потому что мы хотим расти, — это единственное, что может помочь нам улучшить свои результаты на международной арене», — рассказал Отониэль Оливас «Чемпионату» перед матчем в Краснодаре.
Валерий Карпин, видимо, польщённый таким сравнением, на мартовские сборы вызвал сразу пять вратарей. Подобное число голкиперов при нынешнем тренерском штабе приглашали и ранее — даже на официальные матчи. Например, в августе 2021 года перед играми отборочного турнира к чемпионату мира в Новогорске одновременно тренировались Андрей Лунёв, Юрий Дюпин, Маринато Гильерме, Александр Максименко и Сергей Песьяков. Тогда Карпин удивлялся повышенному вниманию СМИ и объяснял нестандартное решение отсутствием понимания по «первому номеру».
Сейчас статус основного вратаря сборной безоговорочно принадлежит Матвею Сафонову, который вошёл в число лучших футболистов недели по итогам ответных матчей ⅛ финала Лиги чемпионов. Конкуренцию ему составят четверо коллег: бывший партнёр по «Краснодару» Станислав Агкацев, недавно ставший капитаном «Локомотива» Антон Митрюшкин и два лидера по количеству сухих матчей в РПЛ — Денис Адамов из «Зенита» и Максим Бориско из «Балтики». Одному из них, по словам тренера вратарей Виталия Кафанова, до конца месяца посчастливится дебютировать в форме национальной команды.
«Все пятеро играют в этом году стабильно хорошо. Выделить кого‑то очень сложно. Трое из них ещё ни разу не выходили на поле в составе сборной. Есть желание дать по возможности кому‑то дебютировать. Окончательное решение будет принято в течение двух‑трёх дней», — объяснил помощник Карпина.
Под наименьшее сокращение по сравнению с расширенным списком попала линия атаки. Отсеялся только Иван Сергеев, который проигрывает борьбу за место в стартовом составе «Динамо» Константину Тюкавину. Зато свой первый вызов получил Георгий Мелкадзе. Форвард «Ахмата» впечатлил Карпина после возобновления сезона: в трёх весенних турах он забил два мяча и каждый раз признавался лучшим игроком матча.
Его игру отметили и специалисты. Игорь Семшов выделил качественный прессинг выпускника академии «Спартака», а Вячеслав Колосков и Александр Тарханов назвали его одним из лучших центрфорвардов страны прямо сейчас.
«Он сейчас неплохо выглядит, при Черчесове он стал играть ещё лучше. Поэтому его и взяли — не по блату, а по игре», — пояснил Тарханов в интервью «Матч ТВ».
А вот другие амплуа, напротив, претерпели существенные изменения. Из-за травм с Мали и Никарагуа не сыграют спартаковец Игорь Дмитриев и динамовец Максим Осипенко. Кроме них, не доедут до базы в Новогорске партнёр первого Даниил Денисов и юный армеец Кирилл Данилов. К слову, последний не попал в окончательную заявку, скорее всего, из-за присутствия бывшего одноклубника Игоря Дивеева.
Особое внимание Карпин уделил выбору полузащитников, среди которых оказался ещё один новичок — Максим Петров из «Балтики». По словам специалиста, за воспитанником «Локомотива» следили достаточно давно — теперь настало время познакомиться лично. Несмотря на то что большинство экспертов отмечают большой объём работы, который он выполняет в этом сезоне, приглашение в сборную стало одним из самых спорных.
«По мне, пока ещё непонятно, заслужил он или нет. Это один из игроков, который для вызова ещё недостаточно сильно сыграл», — заявил в эфире «Матч ТВ» экс-игрок ЦСКА Игорь Корнеев.
А вот легионеры Арсен Захарян и Алексей Миранчук на сей раз не прилетят. Полузащитнику «Реал Сосьедад» решили дать время поработать в клубе и побороться за место в основном составе, а хавбек «Атланты» не сможет присоединиться к коллегам по семейным обстоятельствам.