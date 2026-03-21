CBS: Пентагон провёл детальную подготовку к переброске сухопутных войск в Иран

Об этом пишет CBS News со ссылкой на многочисленные источники.
«…Трамп обдумывает вопрос о размещении сухопутных войск в регионе. Неясно, при каких обстоятельствах он разрешит использование войск на земле», — говорится в статье.
При этом согласно публикации высокопоставленные командующие направили конкретные запросы по подготовке к такому варианту действий. Кроме того, американские военные также провели совещания по подготовке к тому, как действовать в случае возможного задержания иранских солдат и боевиков военизированных формирований, если президент решит ввести американские войска на территорию Ирана.
Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис ранее выразил мнение, что наземная операция в Иране станет провалом для США.
Трамп между тем заявил, что не желает прекращения огня с Ираном.