Роспотребнадзор: эпидситуация по менингококковой инфекции в России стабильная

Эпидемиологическая ситуация по менингококковой инфекции в России стабильная, сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве подчеркнули, что для диагностики заболевания в стране есть отечественные высокочувствительные тест-системы.
Кроме того, по данным РИА Новости, специалисты Роспотребнадзора на фоне вспышки менингита среди молодых людей в Англии в постоянном режиме проводят оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и мире по заболеваемости менингококковой инфекцией.
Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская предупредила об опасности менингококковой инфекции у детей. Заболевание начинается с температуры и слабости, которые напоминают обычную вирусную инфекцию. Затем к этим симптомам присоединяются стойкая головная боль, звуко- и светобоязнь.