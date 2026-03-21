План уже на столе: Пентагон разработал сценарий переброски сухопутных военных в Иран

Ранее Дональд Трамп прямо ответил на вопрос о возможной отправке военных в Иран. Он заявил, что сейчас таких планов нет и подобных приказов он не отдавал. При этом американский лидер добавил с характерной оговоркой, что если бы решение приняли, публично об этом бы и не сказали.