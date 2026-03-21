В Москве задержали хозяйку собаки, напавшей на ребенка

В Москве задержали хозяйку собаки, напавшей на малолетнего ребенка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Хозяйку собаки, напавшей на малолетнего ребенка в Москве, задержали, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Представитель МВД уточнила, что вечером в четверг на Суздальской улице в Москве на четырехлетнего мальчика, гулявшего с отцом, напал питбультерьер и трижды укусил за лицо. Ребенок был госпитализирован. При этом владельца собаки рядом не было. Животное продолжало вести себя агрессивно и создавало угрозу для окружающих.

«Мои коллеги из Восточного округа столицы задержали хозяйку собаки, напавшей на малолетнего ребенка… Хозяйка животного установлена полицейскими и доставлена в территориальный отдел МВД России», — написала она на платформе Max.

Волк отметила, что поблизости оказался экипаж ДПС Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское».

«Полицейские выяснили, что питбультерьер находился на свободном выгуле на придомовой территории в частном секторе в Балашихе, откуда сбежал», — добавила Волк.

Кроме того, следственными органами возбуждено уголовное дело. Мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего продолжаются.

