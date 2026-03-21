В Москве задержали хозяйку собаки, напавшей на ребенка

Представитель МВД уточнила, что вечером в четверг на Суздальской улице в Москве на четырехлетнего мальчика, гулявшего с отцом, напал питбультерьер и трижды укусил за лицо. Ребенок был госпитализирован. При этом владельца собаки рядом не было. Животное продолжало вести себя агрессивно и создавало угрозу для окружающих.