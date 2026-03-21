В Москве задержали хозяйку питбуля, который покусал пятилетнему мальчику лицо

Хозяйку питбуля, который покусал пятилетнему мальчику лицо, задержали в Москве.
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, добавив, что женщину доставили в отдел.
Ранее СК возбудил уголовное дело.
Животное гуляло без сопровождения, напало на ребёнка. Полицейскому пришлось застрелить собаку. Пострадавшего доставили в больницу.
Узнать больше по теме
