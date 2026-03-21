Мерц заявил, что Трамп о нем «не совсем хорошо отзывается»

Несмотря на разногласия с США по этому вопросу, Мерц намерен пригласить главу Белого дома в Бад-Дюркхайм, откуда родом дед американского политика Фредерик Трамп. Канцлер сообщил, что хочет приезда президента США на традиционный рынок в Бад-Дюркхайме. «Я не знаю, удастся ли мне это. Для Секретной службы (действует при Министерстве внутренней безопасности США и обеспечивает прежде всего охрану высшего руководства страны и находящихся на американской территории иностранных лидеров — прим. ТАСС) это будет кошмаром», — с иронией добавил он.