Мерц заявил, что Трамп о нем «не совсем хорошо отзывается»

БЕРЛИН, 21 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц признал факт охлаждения отношений между Берлином и Вашингтоном на фоне нападения США и Израиля на Иран.
«Он (американский президент Дональд Трамп — прим. ТАСС) в настоящий момент не совсем хорошо обо мне отзывается», — констатировал глава правительства на предвыборном мероприятии Христианско-демократического союза в городе Бад-Дюркхайм (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Ранее он заявил, что Бундесвер не будет участвовать в военной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, пока продолжается конфликт вокруг Ирана.
Несмотря на разногласия с США по этому вопросу, Мерц намерен пригласить главу Белого дома в Бад-Дюркхайм, откуда родом дед американского политика Фредерик Трамп. Канцлер сообщил, что хочет приезда президента США на традиционный рынок в Бад-Дюркхайме. «Я не знаю, удастся ли мне это. Для Секретной службы (действует при Министерстве внутренней безопасности США и обеспечивает прежде всего охрану высшего руководства страны и находящихся на американской территории иностранных лидеров — прим. ТАСС) это будет кошмаром», — с иронией добавил он.
Канцлер сказал, что планирует провести разговор с президентом в ближайшие выходные дни.
Фредерик Трамп родился в 1869 году в общине Кальштадт, которая входит в Бад-Дюркхайм, а в 1885 году эмигрировал в США.