Вучич обвинил Бербок и «Зеленых» в кампании против Сербии

БЕРЛИН, 21 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич обвинил экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок и других представителей «Зеленых» в бывшем правительстве Германии в проведении кампании против его страны.
«С [бывшим] канцлером [Олафом] Шольцем лично у нас были в целом нормальные контакты, но с некоторыми министрами, особенно из рядов “Зеленых”, было значительно сложнее», — сказал он в интервью газете Berliner Zeitung. «Они проводили на многих уровнях кампанию против Сербии», — утверждал Вучич.
«Я не знаю, по какой причине делала это госпожа Бербок, но я не думаю, что это было в интересах Германии», — заявил сербский президент. По его словам, экс-глава МИД ФРГ «непременно хотела» изменения позиции Белграда по вопросу непризнанного Косова и не желала понять политических последствий такого шага для Сербии.