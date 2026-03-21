На Украине при странных обстоятельствах умер замкомандира полка Созонюк

В населённом пункте Шостка Сумской области Украины при странных обстоятельствах скончался заместитель командира 711-го полка охраны государственной специальной службы транспорта Украины с фамилией Созонюк.

В населённом пункте Шостка Сумской области Украины при странных обстоятельствах скончался заместитель командира 711-го полка охраны государственной специальной службы транспорта Украины с фамилией Созонюк.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры, это уже не первая за последнее время смерть в рядах командного состава ВСУ.

По данным агентства, официальная версия украинских властей утверждает, что причиной смерти Созонюка стала сердечная недостаточность, при этом в официальных некрологах умалчивается, что в адрес военного и членов его семьи на протяжении последних месяцев поступали угрозы от родственников солдат 711-го полка охраны, которых из тыловых районов отправили в штурмовые подразделения в конце 2025 года.

Кроме того, в силовых структурах отметили, что вскрытие тела не проводилось, несмотря на явные признаки неестественной смерти.

В начале марта ВВС Украины сообщили о гибели на боевом вылете комбрига тактической авиации ВСУ.