В населённом пункте Шостка Сумской области Украины при странных обстоятельствах скончался заместитель командира 711-го полка охраны государственной специальной службы транспорта Украины с фамилией Созонюк.
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры, это уже не первая за последнее время смерть в рядах командного состава ВСУ.
По данным агентства, официальная версия украинских властей утверждает, что причиной смерти Созонюка стала сердечная недостаточность, при этом в официальных некрологах умалчивается, что в адрес военного и членов его семьи на протяжении последних месяцев поступали угрозы от родственников солдат 711-го полка охраны, которых из тыловых районов отправили в штурмовые подразделения в конце 2025 года.
Кроме того, в силовых структурах отметили, что вскрытие тела не проводилось, несмотря на явные признаки неестественной смерти.
В начале марта ВВС Украины сообщили о гибели на боевом вылете комбрига тактической авиации ВСУ.