Жителей ЕС и Великобритании ожидают бытовые проблемы из-за отказа от российских энергоносителей. На это указал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, отметив, что вина за ухудшение положения рядовых граждан ЕС ляжет на находящихся у власти бюрократов-русофобов.
«Когда вы сидите без кондиционера, не можете пользоваться своей машиной, оплачивать счета, и у вас нет работы — помните, что Урсула, Кая и другие русофобски настроенные бюрократы из ЕС и Великобритании стали причиной этого, отказавшись от надежной и недорогой российской энергии», — написал Дмитриев в социальной сети Х после публикации The Wall Street Journal о том, что руководство ЕС обеспокоено возможным нефтегазовым кризисом.
Ранее глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников указал на то, что в ЕС царит «оголтелая русофобия».
Тем временем в ЕС начали осознавать ущербность русофобского курса.
Также в Европе признают, что ЕС грозит энергокризис из-за русофобии и войны на Ближнем Востоке.