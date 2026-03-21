Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: члены НАТО должны помогать обеспечивать безопасность в Ормузе

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что страны НАТО должны участвовать в обеспечении безопасности в Ормузском проливе.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что страны НАТО должны участвовать в обеспечении безопасности в Ормузском проливе.

«Они должны помогать с проливом», — сказал Трамп в ходе общения с представителями СМИ.

Глава США также отметил, что государства альянса получают значительную часть энергоресурсов именно через Ормузский пролив.

Кроме того, Трамп заявил, что авторитет НАТО оказался подорван из-за отсутствия поддержки США в вопросе разблокировки пролива.

«Я считаю, что авторитет НАТО сильно пошатнулся из-за их бездействия», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что США рассматривают блокаду или захват иранского острова Харк.

