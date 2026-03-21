Трамп: члены НАТО должны помогать обеспечивать безопасность в Ормузе

«Они должны помогать с проливом», — сказал Трамп в ходе общения с представителями СМИ.
Глава США также отметил, что государства альянса получают значительную часть энергоресурсов именно через Ормузский пролив.
Кроме того, Трамп заявил, что авторитет НАТО оказался подорван из-за отсутствия поддержки США в вопросе разблокировки пролива.
«Я считаю, что авторитет НАТО сильно пошатнулся из-за их бездействия», — сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что США рассматривают блокаду или захват иранского острова Харк.
