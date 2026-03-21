Трамп: США «очень близки» к достижению целей операции на Ближнем Востоке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США «очень близки» к достижению целей операции на Ближнем Востоке и «близки к сворачиванию» военных действий.
«Мы очень близки к достижению наших целей, поскольку рассматриваем возможность свёртывания наших огромных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении… режима Ирана», — написал политик в соцсети Truth Social.
Он также добавил, что Ормузский пролив необходимо будет охранять и патрулировать другим государствам, которые его используют, а Соединённые Штаты, по его словам, этого не делают. При этом он добавил, что Вашингтон готов помочь с этим.
Между тем сегодня глава США подчёркивал, что не хочет прекращения огня.