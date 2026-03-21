Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Ирак объявил форс-мажор на нефтяных месторождениях иностранных компаний

Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, разрабатываемых иностранными компаниями.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Министерстве нефти.

«Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, разрабатываемых иностранными нефтяными компаниями, поскольку военные операции в регионе нарушили судоходство через Ормузский пролив, что препятствует перемещению большей части экспортируемой из страны сырой нефти», — говорится в публикации.

Ранее поступала информация, что государственная энергокомпания QatarEnergy (Катар) может объявить форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставку СПГ в Италию, Бельгию, Южную Корею и КНР из-за ущерба от атак.

18 марта Ирак анонсировал начало транспортировки нефти через турецкий порт Джейхан.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше