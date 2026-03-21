Reuters: Ирак объявил форс-мажор на нефтяных месторождениях иностранных компаний

Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, разрабатываемых иностранными компаниями.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Министерстве нефти.
«Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, разрабатываемых иностранными нефтяными компаниями, поскольку военные операции в регионе нарушили судоходство через Ормузский пролив, что препятствует перемещению большей части экспортируемой из страны сырой нефти», — говорится в публикации.
Ранее поступала информация, что государственная энергокомпания QatarEnergy (Катар) может объявить форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставку СПГ в Италию, Бельгию, Южную Корею и КНР из-за ущерба от атак.
18 марта Ирак анонсировал начало транспортировки нефти через турецкий порт Джейхан.