ФБР утверждает, что выявило связанных с РФ лиц, взламывавших мессенджеры в США

Американская контрразведка обнаружила хакеров, которые якобы «связаны с российскими разведывательными службами». По версии Патела, взламывались посредством фишинга коммерческие мессенджеры, включая Signal. Целью в этой кампании были «в том числе действующие и отставные должностные лица правительства США, военнослужащие, политические фигуры и журналисты», написал глава ФБР в X.