ФБР утверждает, что выявило связанных с РФ лиц, взламывавших мессенджеры в США

По версии Федерального бюро расследований, целью атак были должностные лица правительства Соединенных Штатов, военнослужащие и политические фигуры.

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател утверждает, что его ведомство выявило связанных с российской разведкой хакеров, взламывавших в США мессенджеры лиц, представляющих интерес для иностранных спецслужб.

Американская контрразведка обнаружила хакеров, которые якобы «связаны с российскими разведывательными службами». По версии Патела, взламывались посредством фишинга коммерческие мессенджеры, включая Signal. Целью в этой кампании были «в том числе действующие и отставные должностные лица правительства США, военнослужащие, политические фигуры и журналисты», написал глава ФБР в X.

Власти США распространили в связи с этими утверждениями Патела рекомендации по противодействию попыткам фишинга в мессенджерах.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше