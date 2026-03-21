Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что США не должны обеспечивать безопасность в Ормузском проливе

Американский лидер пояснил, что Соединенные Штаты не используют канал.

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп считает, что США не должны обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе, поскольку не используют его. Соответствующую публикацию он разместил 20 марта в Truth Social.

«Ормузский пролив должен надлежащим образом охраняться и контролироваться другими странами, которые используют его — США этого не делают. Если нас попросят, мы поможем этим государствам в их усилиях применительно к Ормузскому проливу, но в этом не должно быть необходимости после того, как будет устранена угроза со стороны Ирана. Важно отметить, что для них это будет простая военная операция», — изложил свою позицию президент.

