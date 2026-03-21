Авиаудар нанесен по штабу шиитских формирований на севере Ирака

По информации агентства Reuters, ссылающегося на источники в иракских силовых структурах, авиация нанесла удар по объекту, принадлежащему шиитским формированиям «Силы народной мобилизации».
Инцидент произошел в северном иракском городе Туз-Хурмату, где располагался штаб. Детали о последствиях атаки и возможных разрушениях или жертвах пока не приводятся.
В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.
Ранее сообщалось, что Ирак объявил форс-мажор на месторождениях с иностранным участием.
