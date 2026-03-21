Лидеры ЕС просчитались в позиции по Ирану, заявил евродепутат

«Самая большая ошибка европейских лидеров была в том, что они не отреагировали на удары по Ирану, что не осудили их. Им следовало немедленно осудить происходящее и подчеркнуть, что это незаконная война и тому подобное, но они этого не сделали», — отметил Кеннес.
По его словам, в ЕС думали, что конфликт закончится за два-три дня, после чего все вернется в норму, однако Иран был подготовлен. Кроме того, как подчеркнул евродепутат, не стоит забывать, что Иран по размерам равен Европе.
«Лидеры Европы просто наблюдали за происходящим. И теперь у них проблема, потому что никому в Европейском союзе не нужны мешки для трупов», — отметил собеседник агентства.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.