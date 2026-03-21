Лидеры ЕС просчитались в позиции по Ирану, заявил евродепутат

Евродепутат Кеннес: лидеры ЕС просчитались, не осудив удары по Ирану.

Источник: © РИА Новости

ГААГА, 21 мар — РИА Новости. Лидеры стран ЕС не осудили удары по Ирану, сделав ставку на короткую развязку конфликта на Ближнем Востоке, и в итоге просчитались: Иран оказался подготовлен, а молчание европейцев обернулось кризисом, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

«Самая большая ошибка европейских лидеров была в том, что они не отреагировали на удары по Ирану, что не осудили их. Им следовало немедленно осудить происходящее и подчеркнуть, что это незаконная война и тому подобное, но они этого не сделали», — отметил Кеннес.

По его словам, в ЕС думали, что конфликт закончится за два-три дня, после чего все вернется в норму, однако Иран был подготовлен. Кроме того, как подчеркнул евродепутат, не стоит забывать, что Иран по размерам равен Европе.

«Лидеры Европы просто наблюдали за происходящим. И теперь у них проблема, потому что никому в Европейском союзе не нужны мешки для трупов», — отметил собеседник агентства.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

Узнать больше по теме
Гаага: город власти, права и международных решений
Гаага — особое место на карте Европы. Хоть это и не столица в классическом смысле, но здесь принимают ключевые государственные и международные решения. Город давно ассоциируется с дипломатией и судами: собрали главную информацию о нем.
Читать дальше