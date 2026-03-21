NBC: США изучают несколько сценариев ограниченной наземной операции в Иране

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Американская администрация рассматривает несколько вариантов проведения ограниченной наземной операции в Иране. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.
По их сведениям, один из сценариев предусматривает размещение военных США в иранских портах или на небольших островах в Персидском заливе, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Среди других опций — операция по изъятию высокообогащенного урана или захват нефтяных объектов исламской республики. Согласно источникам телеканала, ни один из вариантов не предусматривает крупномасштабного развертывания войск, как это было в Афганистане и Ираке.
Как отмечает NBC News, отправка сухопутных сил в Иран в любом случае будет сопряжена с высоким риском.
Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон по поручению президента США готовится к развертыванию войск в республике, однако окончательного решения о необходимости проведения такой операции пока не принято.