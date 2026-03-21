Марочко: ВС РФ перемалывают ВСУ у Николаевки под Константиновкой

По его словам, армия РФ начала продвигаться северо-западнее у Часова Яра — между Веролюбовкой и Марково. «Николаевку, по моему мнению, наши бойцы оставили на закуску — там и так очень плохое положение у украинских боевиков. У нас же более выгодные позиции, поэтому мы наносим удары по боевикам как с Новодмитровки, так и из самого Часова Яра. Естественно, сейчас противник там несет серьезные потери, так что, по моему мнению, выбрана довольно-таки грамотная стратегия нашим командованием: перемалывать все, что подбрасывает сюда на регулярной основе украинское командование», — сказал он.