Саммит лидеров ЕС, прошедший в Брюсселе, не привёл к прорывным решениям по актуальным геополитическим вызовам. В итоговом документе говорится лишь о приверженности ЕС нормам международного права, содержится призыв к деэскалации обстановки вокруг Ирана, а также заверения «внести вклад в обеспечение надёжных и убедительных гарантий безопасности для Украины». Западные СМИ охарактеризовали саммит как демонстрацию бессилия Европы перед лицом острых проблем. По словам экспертов, Евросоюз давно перестал быть значимым политическим игроком, а его текущая повестка свидетельствует о глубочайшем внутреннем расколе, который может привести к крайне нежелательным последствиям для самого объединения.