«Время ЕС как политического актора ушло»: о чём говорят итоги очередного саммита лидеров Евросоюза

Саммит лидеров ЕС, прошедший в Брюсселе, не привёл к прорывным решениям по актуальным геополитическим вызовам. В итоговом документе говорится лишь о приверженности ЕС нормам международного права, содержится призыв к деэскалации обстановки вокруг Ирана, а также заверения «внести вклад в обеспечение надёжных и убедительных гарантий безопасности для Украины». Западные СМИ охарактеризовали саммит как демонстрацию бессилия Европы перед лицом острых проблем. По словам экспертов, Евросоюз давно перестал быть значимым политическим игроком, а его текущая повестка свидетельствует о глубочайшем внутреннем расколе, который может привести к крайне нежелательным последствиям для самого объединения.
Минувший саммит лидеров ЕС в Брюсселе оставил без ответов ключевые вопросы внешней политики союза, отмечают политологи.
Как, в частности, следует из итоговых документов, опубликованных Евросоветом, так и не были выработаны конкретные решения по ближневосточному конфликту и деблокированию Ормузского пролива: политики ограничились в основном лишь декларативными заявлениями.
«Европейский совет напоминает о необходимости защищать воздушное пространство региона, а также обеспечивать безопасность на море и соблюдение свободы судоходства, осуждает любые действия, которые угрожают судоходству или препятствуют входу судов в Ормузский пролив и выходу из него», — говорится в обнародованных материалах.
В документе также упоминается о приверженности ЕС нормам международного права, фигурирует призыв к деэскалации обстановки вокруг Ирана и осуждение действий Тегерана в регионе.
«Европейский совет решительно осуждает неизбирательные военные удары Ирана по странам региона… Он призывает Иран и его прокси немедленно прекратить эти атаки и уважать суверенитет и территориальную целостность стран региона», — отмечается в итоговом документе.
В этом контексте в ЕС подчеркнули, что союз «приветствует готовность Украины оказать странам Персидского залива содействие и поделиться с ними опытом в области средств ПВО и антидроновых систем».
При этом в истории с выдачей Киеву кредита в размере €90 млрд точка поставлена всё же не была. Брюсселю, Будапешту и Киеву не удалось достичь компромисса по вопросу восстановления работы нефтепровода «Дружба». В итоге рассмотрение этого вопроса было решено перенести.
Киеву осталось довольствоваться лишь традиционными заверениями «внести вклад в обеспечение надёжных и убедительных гарантий безопасности для Украины».
«Лишь обнажил бессилие».
На итоги встречи лидеров ЕС ожидаемо обратили внимание и западные СМИ. Так, издание Politico констатировало, что главы стран Европы не способны действовать в условиях актуальных кризисов.
«На фоне бушующих конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине саммит в Брюсселе лишь обнажил бессилие Европы… По совершенно разным причинам они оказались парализованы, не имея возможности что-либо предпринять», — говорится в материале.
Более того, вместо обсуждения насущных геополитических и экономических проблем, лидеры стран ЕС уделили значительное время климатической повестке.
«Вместо того, чтобы напрямую решать проблему стремительно нарастающего энергетического кризиса, европейские лидеры часами обсуждали климатическую политику блока, в том числе систему торговли квотами на выбросы парниковых газов, которую группа стран стремится реформировать», — подчёркивает Politico.
Журналисты также обратили внимание на неуверенность самой Европы в том, что она способна хоть как-то повлиять в том числе на ситуацию в ближневосточном регионе.
«Ближний Восток оказывает на нас большое влияние, но являемся ли мы активным участником процесса?.. У нас есть множество заявлений и мнений, но играют ли европейцы роль в урегулировании этого процесса?», — приводит Politico слова неназванного еврочиновника.
Относительно возможного участия ЕС в ситуации вокруг Ормузского пролива сдержанно высказался президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Париж подумает над привлечением французских военных судов к разблокированию транспортной артерии.
«Мы начали процесс изучения (ситуации. — RT), и в ближайшие дни увидим, есть ли у него шансы на успех», — сказал Макрон.
Что же касается кредита на €90 млрд для Киева, то в ходе дискуссии между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, Владимиром Зеленским и другими политиками глава правительства Италии Джорджа Мелони заявила, что понимает позицию своего венгерского коллеги, у которого впереди выборы. При этом Мелони уточнила, что продолжает выступать за скорейшую передачу заёмных средств Украине, подчёркивает Politico.
Напомним, Венгрия и Словакия блокируют выделение Евросоюзом многомиллиардного кредита Украине. Будапешт требует, чтобы Украина возобновила транзит сырья по нефтепроводу «Дружба», по которому в Венгрию до 27 января 2026 года поступала российская нефть. В частности, Орбан обвинил Киев в намеренной задержке ремонта якобы вышедшей из строя магистрали.
Как пишет Politico, многие европейские лидеры надеются, что ситуация с Венгрией изменится после выборов, которые должны пройти 12 апреля. В ЕС рассчитывают, что в случае победы Орбан смягчит свою позицию по «Дружбе».
В противном случае, полагает Politico, на встрече лидеров на Кипре 23—24 апреля будут рассмотрены возможные рестрикции в отношении Венгрии, в том числе приостановка финансирования, подача иска против страны в Верховный суд ЕС, наложение штрафов и даже применение статьи 7 Договора о Евросоюзе, лишающей Будапешт права голоса в ЕС.
«Нет реального единства».
По словам опрошенных RT экпертов, Евросоюз достаточно давно перестал играть значимую роль в решении международных проблем.
ЕС находится в плену собственных иллюзий, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.
«Время Евросоюза как политического актора ушло. Там нет реального единства. Там нет даже понимания того, что реально происходит. Они просто зациклены на выдуманной российской угрозе. Они живут в мире иллюзий, который сами и создали, и поэтому не могут адекватно оценить ситуацию», — заявил эксперт в беседе с RT.
В свою очередь, политолог—международник, эксперт по евроатлантическим отношениям Владимир Оленченко подчеркнул в разговоре с RT, что прошедший саммит в очередной раз показал наличие внутреннего раскола среди европейских государств.
«Евросоюз подвергается эрозии, внутренний раскол усиливается. Нынешнее руководство ЕС стратегически и тактически зашло в тупик. Они не могут договориться по ключевым вопросам и поэтому постоянно откладывают решение. Очередной саммит ЕС ещё больше формализировал этот тупик», — считает политолог.
Стоит отметить, что Виктор Орбан публично уже выступал с такой позицией. По его мнению, политика ЕС привела союз к изоляции и приближает к банкротству.
«Сегодня ситуация такова, что ЕС не находится в переговорных отношениях с США, не находится в таких отношениях с Россией и не находится в таких отношениях с Китаем. Поэтому, если мы не сможем вырваться из этой изоляции, в которую нас затянула ошибочная политика ЕС, то возникнет большая проблема», — приводит слова венгерского премьера РИА Новости.
Как отмечают эксперты, европейские элиты планомерно продолжают избранный политический курс для реализации собственных интересов. Однако автономно они вряд ли смогут на что-то кардинально повлиять.
Владимир Оленченко уверен, что текущая стратегия ЕС связана в первую очередь с расчётом «пересидеть» Трампа и дождаться возможного возвращения к власти демократов.
«Украинский проект — это продукт Демократической партии. Те, кто сейчас в Еврокомиссии находятся, та же Урсула фон дер Ляйен или Кая Каллас, — ставленники демократов. Им дали установку поддерживать Киев, и они её послушно выполняют. На большее они вряд ли способны», — рассуждает специалист.
При этом аналитики сходятся во мнении, что недальновидная политика Евросоюза может привести к нежелательным последствиям для самого объединения — вплоть до его распада.
«Это вполне вероятная перспектива. Актуальные события показывают, что особого смысла в функционировании ЕС нет. Великобритания не просто так в своё время из ЕС вышла. Венгрия и Словакия сейчас пытаются не дать себя потопить. По итогу в союзе, возможно, останутся лишь несколько стран, включая Германию, Францию и Нидерланды. Но тогда закономерно возникает вопрос о целесообразности сохранения этой структуры», — резюмировал Дмитрий Ежов.