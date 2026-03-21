Суд арестовал активы Галицкого по иску Генпрокуратуры

Активы бизнесмена Александра Галицкого были арестованы по иску Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства его имущества и денег на 8 млрд рублей.
Об этом свидетельствуют судебные материалы и материалы судебных приставов, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что исполнительный лист был выдан судом в Москве 11 марта. По нему, согласно материалам приставов, исполнительное производство об аресте активов Галицкого было возбуждено уже на следующий день.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что венчурный фонд бизнесмена направлял в последние годы деньги украинским компаниям, связанным с военной сферой.
Галицкий позже прокомментировал претензии Генпрокуратуры.