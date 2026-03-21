Росстандарт впервые за 20 лет принял новый ГОСТ на асфальт для дорог

РИА Новости: в России впервые за 20 лет обновили требования к асфальту для дорог.

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Росстандарт впервые за 20 лет принял новый ГОСТ на вещества, которые используются при изготовлении асфальта для дорог, выяснило РИА Новости, изучив содержание документа. В ведомстве отметили, что обновленные требования помогут улучшить качество дорог в стране.

Новые требования вступят в силу в апреле текущего года. Они распространяются на материалы, из которых изготавливают покрытие для автомобильных дорог, мостов и аэродромов.

«Предыдущая версия была введена в действие в 2003 году. За 20 лет был накоплен огромный опыт применения полимерно-битумных вяжущих в дорожном строительстве. Использование этих материалов позволяет существенно повысить устойчивость покрытия к образованию колеи в условиях высоких температур и интенсивного движения тяжелого транспорта, а также повысить устойчивость асфальтобетона к температурному растрескиванию при отрицательных температурах», — рассказали в Росстандарте.

Так, новый ГОСТ усиливает требования к температуре размягчения материалов — не ниже 45−62 градусов. Помимо этого, динамическая вязкость полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) при температуре 135 градусов не должна превышать 3 паскалей в секунду.

Кроме того, эластичность материала при 25 градусах должна составлять не менее 80−85%. Это позволяет покрытию выдерживать циклические нагрузки без разрушения, объяснили в ведомстве.

«Именно эти и другие эксплуатационно-технологические параметры ПБВ определяют долговечность служб асфальтобетонных дорожных покрытий, ремонт которых составляет самую большую статью расходов дорожного хозяйства», — отметил ведущий специалист кафедры мировой экономики РЭУ им Г. В. Плеханова Станислав Мамулат.

Как заключили в Росстандарте, реализация требований стандарта позволит повысить надежность дорожных покрытий, увеличить межремонтные сроки эксплуатации автомобильных дорог и снизить затраты на их содержание.