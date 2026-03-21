Fox News показал кадры обстрела Израилем журналистов RT в Ливане

ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Американский телеканал Fox News показал в прямом эфире кадры обстрела Израилем съемочной группы Russia Today (RT) в Ливане, передает корреспондент РИА Новости.
Показывая кадры удара по журналистам RT в Ливане, ведущая Fox News Марта Маккаллум отметила, что это происшествие служит наглядным и пугающим напоминанием о тех смертельных рисках, которым ежедневно подвергаются репортеры в зонах боевых действий.
Инцидент произошел 19 марта у моста Аль-Касмия на юге Ливана, когда съемочная группа RT вела репортаж о последствиях недавних ударов Израиля на фоне эскалации в регионе. На кадрах запечатлено как британский корреспондент Стив Суини и оператор Али Рида попадают под прямой обстрел израильских военных, в результате чего оба получили осколочные ранения и были экстренно госпитализированы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обстоятельства израильского удара по съемочной группе RT свидетельствуют о преднамеренном и прицельном характере атаки.
Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин аль-Китан заявил РИА Новости, что нападения на журналистов в Ливане, в том числе корреспондентов RT, могут свидетельствовать о несоблюдении израильскими военными международного гуманитарного права и должны быть незамедлительно расследованы.