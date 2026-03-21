Fox News показал кадры обстрела Израилем журналистов RT в Ливане

Инцидент произошел 19 марта у моста Аль-Касмия на юге Ливана, когда съемочная группа RT вела репортаж о последствиях недавних ударов Израиля на фоне эскалации в регионе. На кадрах запечатлено как британский корреспондент Стив Суини и оператор Али Рида попадают под прямой обстрел израильских военных, в результате чего оба получили осколочные ранения и были экстренно госпитализированы.