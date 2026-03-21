Директор ФБР обвинил спецслужбы РФ во взломе мессенджеров в США: получили данные к тысячам аккаунтов

По словам Пателя, основной целью атак хакеров стали «действующие и отставные должностные лица правительства США, военнослужащие, политические фигуры и журналисты», то есть лица, представляющие разведывательный интерес. В числе прочих мессенджеров, аккаунты пользователей которых были взломаны, оказался Signal. Этот мессенджер позиционирует себя как уделяющий особое внимание конфиденциальности сообщений.
Сообщается, что хакеры получают доступ к сообщениям жертв, также могут от её имени отправлять сообщения и проводить новые фишинговые атаки.
Ранее хакер PalachPro раскрыл доступ к методичкам НАТО для армии Молдавии.
Тем временем пророссийская хакерская группировка Beregini получила список данных иностранных наемников, поступивших в Главное управление разведки (ГУР) Украины.