Швейцария убрала семь человек из санкционного списка против России

Ранее лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Париж отменить санкции против России из-за энергетического кризиса. По его мнению, предотвратить экономическую катастрофу можно только двумя шагами — выходом Франции с общеевропейского энергорынка и снижением ставки НДС до 5,5%.