Родственники Баумгертнера получили консульскую помощь, заявил посол

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Родственники погибшего на Кипре экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера получили всю необходимую консульскую помощь, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Республике Кипр Мурат Зязиков.
«Родственники получили всю необходимую консульскую помощь, в том числе по вопросу оформления необходимых документов», — сказал глава дипмиссии.
Зязиков добавил, что с момента появления официальной информации об исчезновении Владислава Баумгертнера посольство держало на контроле ситуацию с его поисками.
Местонахождение Баумгертнера было неизвестно с 7 января, полиция Кипра с 11 января вела масштабные поиски. Позже, 14 января, местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму — недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. Эта местность подпадает под юрисдикцию британской военной базы «Акротири», там же проводили вскрытие найденного тела.