Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родственники Баумгертнера получили консульскую помощь, заявил посол

Зязиков: семья погибшего Баумгертнера получила необходимую консульскую помощь.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Родственники погибшего на Кипре экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера получили всю необходимую консульскую помощь, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Республике Кипр Мурат Зязиков.

«Родственники получили всю необходимую консульскую помощь, в том числе по вопросу оформления необходимых документов», — сказал глава дипмиссии.

Зязиков добавил, что с момента появления официальной информации об исчезновении Владислава Баумгертнера посольство держало на контроле ситуацию с его поисками.

Местонахождение Баумгертнера было неизвестно с 7 января, полиция Кипра с 11 января вела масштабные поиски. Позже, 14 января, местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму — недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. Эта местность подпадает под юрисдикцию британской военной базы «Акротири», там же проводили вскрытие найденного тела.