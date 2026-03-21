New Statesman утверждает, что население Украины сократилось до 20 млн человек

Заместитель главного редактора британского журнала New Statesman Уилл Ллойд утверждает, что численность населения Украины к 2025 году сократилась до 20 млн человек.

Заместитель главного редактора британского журнала New Statesman Уилл Ллойд утверждает, что численность населения Украины к 2025 году сократилась до 20 млн человек.

«Один британский чиновник сообщил мне, что население Украины, которое в 2014 году оценивалось чуть более чем в 40 млн человек, к 2025 году сократилось примерно до 20 млн», — отметил он.

По словам журналиста, такие показатели значительно меньше большинства общедоступных оценок.

Ранее сообщалось, что с 2022 года более 92 тыс. граждан Украины подали заявления о предоставлении временного убежища в России.

Руководитель Центра исторической политики РИСИ Олег Неменский между тем рассказал, что в Польше растёт социальное напряжение из-за украинцев.