На Западе забили тревогу из-за России после вчерашнего решения

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Решение Европы отказаться от международного права, фактически принятое на завершившемся вчера саммите ЕС, усложнит ее положение в борьбе против России, пишет немецкая газета Junge Welt.
«А что насчет международного права? Перестав классифицировать его как обязательное для США, Европа одновременно освобождает себя от его действия. Тот факт, что ЕС заявляет о правовой свободе в то время, когда он сам испытывает трудности, а его члены препятствуют тому, что считается решающей борьбой против России, делает положение союза только более опасным», — говорится в комментарии к решению Еврокомиссии по атаке США на Иран.
По словам автора, нынешнее поведение Запад на мировой арене приобрело преступный характер.
«Главы государств и правительств осуждали сопротивление Ирана. Теперь европейским союзникам разрешено вести агрессивные войны, нарушать законы войны по своему усмотрению; а их врагу не разрешается защищаться: такова логика ЕС. Это логика мафии», — признал он.
Накануне в Брюсселе завершился саммит лидеров стран Евросоюза. Газета Politico отметила, что встреча продемонстрировала бессилие ЕС в отношении конфликта на Украине и ситуации вокруг Ирана. Сообщалось, что государства-члены не смогли что-либо предпринять ни по одной из этих тем повестки встречи.