Катар обвинил Иран в нарушении конвенции о гражданской авиации

ДОХА, 21 мар — РИА Новости. Постоянное представительство Катара при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) направило жалобу президенту Совета ИКАО на нарушение Ираном конвенции о международной гражданской авиации в связи с атаками на территорию Катара, сообщило Генеральное управление гражданской авиации эмирата.
«Постоянное представительство Катара при ИКАО направило официальное письмо президенту Совета ИКАО Тосиюки Онуме, в котором говорится, что … агрессия Исламской Республикой Иран против государства Катар представляют собой вопиющее нарушение государственного суверенитета и положений Чикагской конвенции о международной гражданской авиации», — отметило управление. В послании к ИКАО представительство заявило, что Катар сохраняет за собой право на действия в соответствии с международным правом.
Оно также подробно описало последствия закрытия воздушного пространства и последующего нарушения пассажирских перевозок и грузовых авиаперевозок через Катар.
Катар указал на «важность ускорения возобновления работы аэропортов, учитывая статус региона как глобального транзитного узла».