Катар обвинил Иран в нарушении конвенции о гражданской авиации

Катар пожаловался в ИКАО на нарушение Ираном конвенции о гражданской авиации.

Источник: © РИА Новости

ДОХА, 21 мар — РИА Новости. Постоянное представительство Катара при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) направило жалобу президенту Совета ИКАО на нарушение Ираном конвенции о международной гражданской авиации в связи с атаками на территорию Катара, сообщило Генеральное управление гражданской авиации эмирата.

«Постоянное представительство Катара при ИКАО направило официальное письмо президенту Совета ИКАО Тосиюки Онуме, в котором говорится, что … агрессия Исламской Республикой Иран против государства Катар представляют собой вопиющее нарушение государственного суверенитета и положений Чикагской конвенции о международной гражданской авиации», — отметило управление. В послании к ИКАО представительство заявило, что Катар сохраняет за собой право на действия в соответствии с международным правом.

Оно также подробно описало последствия закрытия воздушного пространства и последующего нарушения пассажирских перевозок и грузовых авиаперевозок через Катар.

Катар указал на «важность ускорения возобновления работы аэропортов, учитывая статус региона как глобального транзитного узла».

Воздушное пространство Катара остается закрытым с 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по Ирану, в ответ на которые Тегеран начал обстреливать американские военные объекты в регионе.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше