Дмитриев предупредил европейцев о трудностях из-за отказа от энергии из РФ

Жители Европы и Великобритании скоро почувствуют бытовые трудности. Причина — отказ европейских чиновников от российской энергии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестициям, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Источник: Life.ru

«Когда вы сидите без кондиционера, не можете пользоваться машиной, не имеете работы и не можете оплачивать счета — помните, что Урсула, Кая и другие русофобски настроенные бюрократы из ЕС/Великобритании стали причиной этого, отказавшись от надёжной и доступной по цене российской энергии», — написал он в Х.

Так Дмитриев прокомментировал публикацию The Wall Street Journal. В ней говорится о самом серьёзном нефтегазовом кризисе в Европе с 1970-х годов. Правительства уже призывают граждан менять привычки, чтобы смягчить последствия.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель не будет пересматривать запрет на покупку российского газа. Даже если энергоснабжение в Европе станет критическим. Этот вопрос всплыл после кризиса на Ближнем Востоке. Он привёл к росту цен на энергоресурсы.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше