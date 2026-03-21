Трамп допустил сокращение военного присутствия США на Ближнем Востоке

Одновременно с этим глава Белого дома подчеркнул, что безопасность Ормузского пролива — не обязанность Соединённых Штатов. Трамп отметил, что США не пользуются этим маршрутом, поэтому охранять и патрулировать его должны страны, которые зависят от проходящих через пролив судов. Впрочем, американский лидер добавил, что Вашингтон готов оказать содействие в случае поступления соответствующей просьбы.