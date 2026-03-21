Конгрессвумен Луна назвала вбросы СМИ о сделке по разведданным ложью

Луна опровергла сообщения о передаче Дмитриевым предложения США по разведданным.

ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Конгрессвумен Анна Паулина Луна опровергла сообщения западных СМИ о якобы переданном спецпредставителем РФ Кириллом Дмитриевым предложения США по разведданным, назвав подобные публикации преднамеренным вбросом и ложью.

Ранее газета Politico Europe написала, что Дмитриев во время визита в Майами якобы передал представителям США предложение России о сделке, в рамках которой Москва прекращает передачу разведданных Ирану, а Вашингтон — Украине.

Сам Дмитриев ограничился кратким комментарием к публикации Politico, назвав представленную в ней информацию «фейком».

«Politico Europe — это рупор “машины войны” на Украине. У них нет доступа к Белому дому или какой-либо информации относительно внутренних дискуссий или мирных переговоров с Россией. Пожалуйста, игнорируйте их попытки усилить напряженность между Россией и Соединенными Штатами», — написала Луна в соцсети X.

Луна также отметила, что это далеко не первый случай, когда Politico уличают в попытках организовать кампании по дискредитации в интересах европейских «торговцев войной».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше