Киев начал принудительную эвакуацию детей в Славянске

Власти Украины объявили о начале принудительной эвакуации детей из подконтрольного Киеву Славянска в ДНР. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву военной администрации города Вадим Филашкин в своём Telegram-канале.

«Подписал приказ о проведении принудительной эвакуации детей из отдельных районов Славянска», — написал он.

Чиновник опубликовал перечень из 38 улиц города. Эвакуацию проведут именно с этих территорий. Большинство улиц находятся на востоке и северо-востоке Славянска.

Ранее прокуратура Украины заочно предъявила обвинения мэру Донецка Алексею Кулемзину, бывшему министру образования ДНР Михаилу Кушакову и директору местного интерната. Их подозревают в «депортации» детей в Россию в феврале 2022 года. Киев расценивает эвакуацию 213 несовершеннолетних из зоны боевых действий в безопасные регионы как «нарушение законов и обычаев войны».

