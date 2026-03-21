Киев начал принудительную эвакуацию детей в Славянске

«Подписал приказ о проведении принудительной эвакуации детей из отдельных районов Славянска», — написал он.
Чиновник опубликовал перечень из 38 улиц города. Эвакуацию проведут именно с этих территорий. Большинство улиц находятся на востоке и северо-востоке Славянска.
Ранее прокуратура Украины заочно предъявила обвинения мэру Донецка Алексею Кулемзину, бывшему министру образования ДНР Михаилу Кушакову и директору местного интерната. Их подозревают в «депортации» детей в Россию в феврале 2022 года. Киев расценивает эвакуацию 213 несовершеннолетних из зоны боевых действий в безопасные регионы как «нарушение законов и обычаев войны».
