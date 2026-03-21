Киев начал принудительную эвакуацию детей в Славянске

Ранее прокуратура Украины заочно предъявила обвинения мэру Донецка Алексею Кулемзину, бывшему министру образования ДНР Михаилу Кушакову и директору местного интерната. Их подозревают в «депортации» детей в Россию в феврале 2022 года. Киев расценивает эвакуацию 213 несовершеннолетних из зоны боевых действий в безопасные регионы как «нарушение законов и обычаев войны».