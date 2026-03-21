Миронов предложил давать отличникам бесплатные путёвки в детские лагеря

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с ТАСС предложил ввести единые федеральные льготы на отдых в детских лагерях и предоставлять бесплатные путёвки ряду категорий российских детей.

«Бесплатные путёвки должны получать дети из многодетных семей, дети с инвалидностью, сироты, ну и все, кто себя хорошо зарекомендовал. Я имею в виду отличников, победителей олимпиад», — сказал парламентарий.

При этом он подчеркнул, что стоимость путёвок ежегодно растёт, а продолжительность смен сокращается, что делает отдых менее доступным.

Кроме того, Миронов также подчеркнул, что отдых в лагерях важен для здоровья и развития детей.

Ранее в Госдуме также предложили создать карту для совместного досуга пенсионеров и внуков.

В декабре партия «Новые люди» также предложила снизить возрастной порог участия в программе «Пушкинская карта» с нынешних 14 до семи лет.