Мерц заявил, что Трамп не расположен к нему

Мерц заявил, что Трамп не очень хорошо относится к нему.

БЕРЛИН, 21 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент США Дональд Трамп не очень хорошо настроен к его персоне, разногласия между США и ЕС сильны.

«В настоящий момент он не очень хорошо ко мне расположен», — сказал Мерц в ходе предвыборного мероприятия христианских демократов (ХДС) в земле Рейнланд-Пфальц. Его речь транслировалась на сайте партии.

Он отметил, что самое раннее — с «отчитывания» Владимира Зеленского в Белом доме, а позднее — уже после речи вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции 2025 года, когда стало ясно, насколько сильны разногласия между ЕС и США.

Несмотря на все разногласия, Мерц выразил намерение и дальше выступать за хорошие отношения с Соединенными Штатами. «Я не хочу отказываться от этого трансатлантического партнерства», — подчеркнул он.

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
