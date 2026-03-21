Мерц заявил, что Трамп не расположен к нему

БЕРЛИН, 21 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президент США Дональд Трамп не очень хорошо настроен к его персоне, разногласия между США и ЕС сильны.
«В настоящий момент он не очень хорошо ко мне расположен», — сказал Мерц в ходе предвыборного мероприятия христианских демократов (ХДС) в земле Рейнланд-Пфальц. Его речь транслировалась на сайте партии.
Он отметил, что самое раннее — с «отчитывания» Владимира Зеленского в Белом доме, а позднее — уже после речи вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции 2025 года, когда стало ясно, насколько сильны разногласия между ЕС и США.
Несмотря на все разногласия, Мерц выразил намерение и дальше выступать за хорошие отношения с Соединенными Штатами. «Я не хочу отказываться от этого трансатлантического партнерства», — подчеркнул он.