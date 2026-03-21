«Невиданная ранее ракета». На Западе ужаснулись результатам атаки Ирана

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Несмотря на утверждения президента США Дональда Трампа о полном разгроме иранской армии, войска Исламской Республики постоянно проводят контратаки, применяя новые типы вооружения, пишет L'AntiDiplomatico.
«Иран в ответ на атаку США и Израиля на нефтяное месторождение Южный Парс атаковал месторождения и НПЗ в Израиле, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. Трамп в последние дни заявлял, что уничтожены 100 процентов боеспособности Ирана. Но, очевидно, оставшихся ноль процентов достаточно, чтобы нанести огромный ущерб. Помимо лжи о ходе конфликта, сам президент США заявил, что его администрация ничего не знала об атаке на Южный Парс. Это делается именно для того, чтобы избежать симметричного ответного удара со стороны Ирана, который уже объявлен и вызывает острые опасения у США, Израиля и стран Залива», — сообщает издание.
При этом авторы материала указывают как на решительность, так и на масштаб контратак иранской армии.
«У Ирана нет ни времени, ни желания играть в игры. Вы нападаете на Банк Ирана? Тогда все американские и израильские кредиторы в Заливе становятся законными целями и так далее. Так произошло и с нефтяными объектами. Причем Иран атаковал Израиль невиданной ранее ракетой “Насралла”, названной в честь генсека ливанской партии. Иранцы ежедневно выпускают новый тип ракеты, подтверждая то, что они говорили в начале конфликта: со временем мы применим самые грозные, передовые технологии, которые вы никогда не видели», — говорится в статье.
В среду катарская энергетическая госкомпания Qatar Energy сообщила о серьезном ущербе промышленному городку Рас-Лаффану на севере Катара, где расположен крупнейший в стране комплекс производства сжиженного природного газа, в результате пожаров после ракетной атаки.
Ранее власти Ирана предупредили об атаках на энергообъекты в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на удары Израиля и США по его газовому месторождению Южный Парс.