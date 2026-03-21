Мерц пригласил Трампа на фестиваль вина

Мерц пригласил Трампа на праздник вина в Бад Дюркхайм.

БЕРЛИН, 21 мар — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригласил президента США Дональда Трампа на сентябрьский праздник вина в городе Бад Дюркхайм, об этом он сообщил в ходе предвыборного мероприятия христианских демократов (ХДС) в земле Рейнланд-Пфальц.

В начале речи Мерц, пародируя Трампа, пересказал свою недавнюю беседу с американским президентом и отметил, что пригласил того на праздник вина в Бад Дюркхайм, в котором и проходило в пятницу предвыборное мероприятие. Его речь транслировалась на сайте партии.

«В этом году он (фестиваль — ред.) откроется 11 сентября. А 11 сентября — не самая удачная дата для американского президента, чтобы покидать страну… Но праздник длится два уикенда и девять дней, поэтому я постараюсь всё-таки убедить его приехать», — добавил он.

Мерц пошутил, что службе безопасности Трампа придется попотеть, следя за ними на фестивале, который посвящен употреблению алкоголя.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше