Собянин: системой ПВО уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву

Системой ПВО Минобороны уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву.
Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее поступала информация, что средства российской ПВО с 20:00 до 23:00 мск сбили 66 украинских дронов над российскими регионами.
