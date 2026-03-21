Guardian: последствия войны на Ближнем Востоке могут затормозить бум ИИ

Длительный период высоких цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке может замедлить развитие искусственного интеллекта, пишет The Guardian со ссылкой на данные Всемирной торговой организации (ВТО).
Главный экономист ВТО Роберт Стайгер указал, что между конфликтом на Ближнем Востоке и ростом сектора искусственного интеллекта существует взаимосвязь, поскольку данный технологический сектор отличается высокой энергоемкостью.
«Существует интересная возможность взаимодействия между конфликтом на Ближнем Востоке и бумом ИИ, отчасти потому, что этот бум очень энергоемкий. Если цены на энергоносители останутся высокими в течение всего года, это может ограничить бум ИИ», — пояснил он.
Ранее американский предприниматель Дотком назвал 5 вариантов завершения конфликта в Иране для США.