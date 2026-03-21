«Логика мафии»: на Западе забили тревогу из-за одного решения ЕС

Немецкое издание Junge Welt опубликовало резкий комментарий по итогам прошедшего в Брюсселе саммита Евросоюза.

Немецкое издание Junge Welt опубликовало резкий комментарий по итогам прошедшего в Брюсселе саммита Евросоюза. Как отмечается в материале, принятая европейскими лидерами фактическая установка на отказ от соблюдения международного права серьезно ослабит позиции союза в противостоянии с Россией.

Автор статьи подчеркивает, что, позволив себе не считать нормы международного права обязательными для США, Европа одновременно освободила и себя от следования им.

По мнению издания, подобная логика выглядит особенно опасной на фоне внутренних трудностей Евросоюза, когда его члены сами препятствуют тому, что называется ключевой борьбой против России. В комментарии, посвященном реакции Еврокомиссии на американские удары по Ирану, автор обвиняет западные страны в преступном поведении на международной арене.

ЕС, по его словам, рассуждает как мафиозная структура: европейским союзникам разрешено вести агрессивные войны и нарушать законы по своему усмотрению, а их противникам запрещено защищаться.

«Главы государств и правительств осуждали сопротивление Ирана. Теперь европейским союзникам разрешено вести агрессивные войны, нарушать законы войны по своему усмотрению; а их врагу не разрешается защищаться: такова логика ЕС. Это логика мафии», — говорится в публикации.

Напомним, что накануне в Брюсселе завершился саммит лидеров стран Евросоюза. Как писала газета Politico, прошедшая встреча лишь продемонстрировала бессилие ЕС в вопросах урегулирования конфликта на Украине и ситуации вокруг Ирана. Сообщалось, что государства-члены не смогли принять никаких решений ни по одному из ключевых пунктов повестки.

Ранее сообщалось, что на Западе обратили внимание на странное заявление Нетаньяху об Иране.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше