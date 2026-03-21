Марочко: ВС РФ закрепляются на новых позициях на юге Константиновки

ЛУГАНСК, 21 марта. /ТАСС/. Российские бойцы за неделю продвинулись на юго-востоке от Константиновки Донецкой Народной Республики и начали закрепляться на новых рубежах и позициях на юге города. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В Константиновке наши военнослужащие сейчас продвигаются на юго-востоке от данного населенного пункта, а также закрепляются на новых рубежах и позициях на южных окраинах данного населенного пункта», — сказал он.
Военный эксперт отметил, что в целом в Константиновке у сил РФ сохраняется положительная динамика продвижения, российские бойцы выдавливают противника с занимаемых позиций в городе.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что оперативно-тактическая обстановка для дислоцированных в Константиновке и Дружковке сил ВСУ будет ежедневно ухудшаться после потери контроля над Павловкой. Павловку военные РФ освободили 19 марта, сообщали ранее в Минобороны РФ.