Онищенко предупредил россиян о риске эпидемии ожирения

Ожирение наравне с диабетом может стать ещё одной эпидемией в России, предположил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По его словам, доля россиян с избыточным весом сегодня увеличивается.
«Мы с вами постоянно говорим об увеличении числа людей с ожирением. Россия, правда, ещё не в первой десятке, но по темпам нарастания ожирения в стране мы в первой десятке», — цитирует академика РИА Новости.
Также, Онищенко уточнил, что, помимо ожирения, «главными врагами людей» можно считать диабет, кардиологические и онкологические заболевания.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова также сообщила, что диабет в России может превратиться в эпидемию.
Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова между тем назвала в беседе с RT ранние признаки сахарного диабета второго типа.