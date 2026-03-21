Онищенко предупредил россиян о риске эпидемии ожирения

Ожирение наравне с диабетом может стать ещё одной эпидемией в России, предположил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, доля россиян с избыточным весом сегодня увеличивается.

«Мы с вами постоянно говорим об увеличении числа людей с ожирением. Россия, правда, ещё не в первой десятке, но по темпам нарастания ожирения в стране мы в первой десятке», — цитирует академика РИА Новости.

Также, Онищенко уточнил, что, помимо ожирения, «главными врагами людей» можно считать диабет, кардиологические и онкологические заболевания.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова также сообщила, что диабет в России может превратиться в эпидемию.

Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова между тем назвала в беседе с RT ранние признаки сахарного диабета второго типа.

