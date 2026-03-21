Вучич: Европа постепенно меняет свое отношение к переговорам с РФ

В Европе постепенно меняется отношение к переговорам с Россией, заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Долгое время в Европе считали, что никто не намерен разговаривать с Россией», — сказал он в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung, отметив, что в настоящее время такая позиция начинает изменяться.
По словам Вучича, сохранение возможности для переговоров было бы более предпочтительным. Он подчеркнул, что конфликты следует решать путем диалога, а не силовыми методами.
Российская сторона ранее неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию ситуации на Украине, включая участие в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом в Кремле выражали сомнения относительно готовности Киева к переговорам.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности мирного урегулирования конфликта на Украине.