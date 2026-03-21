Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич: Европа постепенно меняет свое отношение к переговорам с РФ

Источник: Аргументы и факты

В Европе постепенно меняется отношение к переговорам с Россией, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Долгое время в Европе считали, что никто не намерен разговаривать с Россией», — сказал он в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung, отметив, что в настоящее время такая позиция начинает изменяться.

По словам Вучича, сохранение возможности для переговоров было бы более предпочтительным. Он подчеркнул, что конфликты следует решать путем диалога, а не силовыми методами.

Российская сторона ранее неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию ситуации на Украине, включая участие в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом в Кремле выражали сомнения относительно готовности Киева к переговорам.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности мирного урегулирования конфликта на Украине.

С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше