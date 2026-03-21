США временно разрешили операции с иранской нефтью

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты разрешили продажу в течение месяца иранской нефти, загруженной на танкеры в период до 20 марта. Об этом говорится в тексте генеральной лицензии, выпущенной Министерством финансов США.
Как следует из документа, размещенного 20 марта на сайте Управления по контролю за иностранными активами, входящего в структуру Минфина, разрешены операции по «продаже, поставкам и выгрузке» нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры до полуночи 20 марта. Осуществление таких операций разрешено в течение месяца — до полуночи 19 апреля.
В частности, США разрешают в течение указанного срока финансовые операции с целью обеспечения безопасной швартовки и стоянки нефтяных танкеров, поддержания безопасности экипажей, ремонта судов, реализации мер по смягчению экологического ущерба, а также другие сопутствующие операции по обслуживанию танкеров.