Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США временно разрешили операции с иранской нефтью

Такие действия возможны до 19 апреля, говорится в тексте генеральной лицензии, выпущенной Министерством финансов.

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты разрешили продажу в течение месяца иранской нефти, загруженной на танкеры в период до 20 марта. Об этом говорится в тексте генеральной лицензии, выпущенной Министерством финансов США.

Как следует из документа, размещенного 20 марта на сайте Управления по контролю за иностранными активами, входящего в структуру Минфина, разрешены операции по «продаже, поставкам и выгрузке» нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры до полуночи 20 марта. Осуществление таких операций разрешено в течение месяца — до полуночи 19 апреля.

В частности, США разрешают в течение указанного срока финансовые операции с целью обеспечения безопасной швартовки и стоянки нефтяных танкеров, поддержания безопасности экипажей, ремонта судов, реализации мер по смягчению экологического ущерба, а также другие сопутствующие операции по обслуживанию танкеров.

Лицензия допускает поставки в США нефти и нефтепродуктов иранского происхождения. При этом она не разрешает проведение операций с лицами, находящимися на территории или действующими в соответствии с законодательством КНДР, Кубы, а также ДНР, ЛНР и Крыма.

